دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تستعرض تصميم هاتف APEX 2020 في إعلان تشويقي جديد ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت شركة vivo إعلان تشويقي جديد لهاتف APEX 2020 المرتقب، حيث إستعرضت تصميم الهاتف إلى جانب تصميم الكاميرة، كما كشفت عن دعم هذا الإصدار لتقنية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 60W.

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تستعد شركة vivo لكشف النقاب عن نموذج هاتف APEX 2020 في مؤتمر يعقد غداً، وقد إستعرضت الشركة لمحات من مواصفات هذا الإصدار في مجموعة من الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً، حيث تظهر الشاشة بتصميم منحني waterfall.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف APEX 2020 سيدعم تكبير من 5 إلى 7.5 مرة من خلال كاميرة periscope التي تظهر في الإعلان التشويقي، أيضاً تشير التوقعات إلى أن المستشعر الأخير في الهاتف يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، والذي يدعم التثبيت البصري بآداء وتجربة أكثر كفاءة.

أيضاً تكشف الإعلانات التشويقية عن تقنية الشحن اللاسلكي السريع في الهاتف، الذي يدعم قدرة 60W، ومن المتوقع أن تقدم vivo خلال إعلانها الرسمي غداً مزيد من التفاصيل حول تقنية الشحن اللاسلكي السريع التي تدعم هذا الإصدار.

كما تسلط الإعلانات التشويقية الضوء على كاميرة gimbal التي تأتي بميزة التثبيت الفائق PTZ، حيث تستعد الشركة لعرض تفاصيل تقنية التثبيت الفائق للصور وفي تسجيل الفيديو، والتي تتفوق على تقنية التثبيت البصري المستخدمة حالياً قي الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع vivo تستعرض تصميم هاتف APEX 2020 في إعلان تشويقي جديد ظهر على التقنية بلا حدود.