شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق «الفيري» مع إيران حتى إشعار آخر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تعليق خدمات نقل الركاب «الفيري» مع إيران حتى إشعار آخر، وألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها ب 72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دولياً، وبما يضمن منع انتقال العدوى وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشعرت الهيئة الموانئ العاملة في الدولة بأهمية إبلاغها عن أية أعراض توحي بالإصابة بفيروس كورونا على متن السفن الراسية أو الموجودة على أرصفتها، آخذين بعين الاعتبار الإرشادات الصحية الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية الدولية في مثل هذه الحالات، وبما يسهم في تطويقها ومنع انتشارها. (وام)
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