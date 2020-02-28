حفلات وأمسيات كوميدية تثري فعاليات دبي خلال مارس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستضيف دبي خلال مارس المقبل، مجموعة مميزة من الحفلات المباشرة والأمسيات الكوميدية والعروض الفنية. وتستعد «دبي أوبرا» لاستضافة العديد من نجوم الموسيقى والغناء من حول العالم، من بينهم عازف البيانو العالمي ريتشارد كلايدرمان الحائز جوائز عالمية في أمسية لا تُنسى ينتظرها جمهوره الكبير وكل متذوق للموسيقى بعد غد مساء.

كما تُحيي النجمة البريطانية كاثرين جنكينز التي حظيت بأفضل مبيعات أسطوانات على مدار عقدين، حفلًا في 4 مارس. وبعد أن قدمت أول حفل لها في «دبي أوبرا» عام 2017، تعود النجمة ليا سالونجا إلى دبي مع مجموعة من الألحان والأغاني المعروفة والمجددة بطريقة مبتكرة، تقدمها في أمسيتين يومي 5 و6 مارس. ويشهد مسرح دبي أوبرا، كذلك، مساء 12 مارس عودة فرقة جيبسي كينجز من جنوبي فرنسا، بعد عرض ناجح قدمته في 2019.

وتستضيف صالة كوكا كولا أرينا على مدار يومي 20 و21 مارس حفلات «موسيقى البوب الكورية»، وتُحيي الفرق الكورية «NCT 127»، و«RGP»، و«LABOUM»، و«Jum»، و«Super Junior» حفلاً مميزاً لموسيقى ال«كي بوب» تقدم فيه هذه الفرق أروع الأغاني والرقصات في أجواء ملأى بالمرح والحيوية، فيما تقدم جولة «ميوزيك بانك» العالمية في دبي النجم «بايكيون» وفرقة «توايس»، والثنائي الرائع «جوس 2»، و«سفنتين» و«مونستا أكس». كما سيكون عشاق موسيقى الراب على موعد مع مغني الراب الأمريكي روس في حفل ضخم يُحييه في 27 مارس.

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ويستمر مهرجان دبي للمأكولات حتى 14 مارس، ليحتفي بالمذاقات الشهية في دبي. ويمكن لعشاق المأكولات من حول العالم، استكشاف المذاقات المتنوعة التي تقدمها المدينة من خلال جدول حافل بالفعاليات والعروض، بدءاً من شاحنات الطعام قرب شاطئ البحر في فعالية «كانتين الشاطئ برعاية اتصالات»، وصولاً إلى «الجواهر الخفية» ذات الأسعار المعقولة. كما يمكن تجربة المطاعم الفاخرة خلال أسبوع دبي للمطاعم أو المشاركة في إحدى تجارب «رحلة في عالم المذاقات»، فهناك ما يناسب جميع الأذواق خلال هذه الفترة.

كما يعود مهرجان «مذاق دبي» خلال الفترة ما بين 12 و14 مارس. ويمكن لعشاق القهوة استكشاف أرقى أنواع القهوة ومتابعة ما تقدمه المقاهي من مشروبات فريدة ضمن سلسلة «قهوة مميزة بمذاقات حصرية».

وسيكون عشاق المرح والضحك، على موعد مع الفنان الكوميدي البوليوودي جوني ليفر مساء 13 مارس، وتنضم إليه ابنته جيمي ليفر، إضافة إلى الممثل جوراف شارما. أما مساء 20 مارس فيقدم نجم الكوميديا البريطاني روميش رانجاناثان أول عرض له في دبي، وكذلك أمسية فكاهية مع «أكادامي أوردس التأميلية». كما يأتي الممثل الكوميدي الفرنسي مالك بنطلحة إلى دبي حاملًا معه الكثير من المواقف المضحكة التي يتضمنها عرضه الأول في المدينة بعنوان «أنكور»، والذي يقام مساء 26 و27 مارس في ذا روتوندا، وسيزرز بالاس بلووترز دبي.