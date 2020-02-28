«الصحة» تعلن شفاء حالتين وتدعو الجمهور لاتباع الإجراءات الوقائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس الخميس، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة وهما من الجنسية الصينية يبلغ أحدهما 36 عاماً، ليكون هو الفرد الثاني الذي مُن عليه بالشفاء من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الدولة، والآخر أيضاً من الجنسية الصينية ويبلغ 37 عاماً، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هو 5 حالات.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر، تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم 4 إيرانيين، ومصاب صيني وبحريني جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات الذي أعلن عنه مؤخراً، وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.

كما تم حصر 28 مخالطاً لحالات مؤكدة سابقة ضمن برنامج التقصي النشط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالعزل الطبي لمنع سريان العدوى وبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض، ضماناً لسلامة المجتمع.

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وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة في الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في مختلف القطاعات، بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

وتهيب وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالجمهور إلى اتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطاس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصّد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي، والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية، وفق معايير منظمة الصحة العالمية. (وام)