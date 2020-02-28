اتفاقية تعزز أنشطة مكتبة الشارقة العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرمت مكتبة الشارقة العامة، اتفاقية مع المدرسة الأسترالية الدولية، تهدف إلى توفير بيئة محفزة على التعلم مدى الحياة من خلال جلسات حوارية أدبية وتحفيزية؛ حيث تقدم المكتبة، بموجب الاتفاقية، لطلاب المدرسة والعاملين فيها، خدمات مكتبية متكاملة.

ووقع الاتفاقية: إيمان بوشليبي، مدير المكتبة وستيف ماكلوكي، المدير التنفيذي للمدرسة.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين بهدف تشجيع طلاب المدرسة الأسترالية والعاملين فيها على الانضمام إلى عضوية المكتبة؛ حيث يتجلى دور المدرسة في تنظيم حصص تعليمية في مبنى المكتبة بمساعدة موظفيها، والتنسيق مع المسؤولين فيها لإطلاق مبادرات تسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية وتعزيز نشاطات المكتبة.

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ووفقاً للاتفاقية، تلتزم المكتبة بتقديم بطاقات العضوية لطلاب المدرسة وموظفيها، وتوفير المكان الملائم في المكتبة للنشاطات التي ترغب المدرسة في تنظيمها، فضلاً عن تقديم الدعم الفني، وتخصيص أوقات قراءة خارج ساعات العمل الرسمية.

وقالت إيمان بوشليبي،: «تمثل الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز علاقات التعاون بين الجهتين، إلى جانب المساهمة في تمكين المكتبة من أداء مهامها في توفير مختلف مصادر المعرفة وفرص التعلم المتميزة للطلاب عبر تقديم منصة متكاملة تحفزهم على اكتساب المعرفة وتشجعهم على التعلم الذاتي، والتواصل مع نظرائهم من الطلاب وأفراد المجتمع».

وأضافت بوشليبي: «تلتزم المكتبة بالعمل على تعزيز رسالتها المتمثلة بإتاحة الفرصة أمام عشاق المعرفة للاستفادة من المصادر التعليمية التي توفرها المكتبة وتعزيز مهارات التعلم لدى جيل الشباب بما يسهم في تطوير المجتمع والارتقاء بالمستوى الثقافي لأفراده».

وقال ستيف ماكلوكي،: «يسرنا أن نكون في شراكة مع مكتبة الشارقة العامة؛ حيث معاً يمكننا أن نضمن أن يتم إثراء قلوب وعقول أطفالنا من خلال قوة وعاطفة الكتب».