تركيا تتكبد 34 جنديا في إدلب..وبوتين يستبعد لقاء أردوغان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت المعارك العنيفة وعمليات الكر والفر، أمس، في مدينة سراقب، بعدما شنت الفصائل الموالية لأنقرة هجوماً كبيراً عليها، تحت ستار من القصف الصاروخي والمدفعي التركي، وبينما أعلنت فصائل أنقرة سيطرتها على المدينة، نفت موسكو صحة هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الجيش السوري أحبط الهجوم وكبدها خسائر فادحة، واتهمت القوات التركية بإطلاق صواريخ محمولة في محاولاتها الرامية لإسقاط طائرات روسية وسورية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات الجوية أمس في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جندياً تركياً على الأقل، وذلك بعدما أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل ثلاثة من جنوده ،. وبموازاة ذلك، وضع الكرملين حدّاً لما أعلنه أردوغان عن لقاء سيجمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في إسطنبول الأسبوع المقبل، مؤكداً أن بوتين ليس لديه خطط للقاء أردوغان