شكرا لقرائتكم خبر عن صقر غباش: شعب الإمارات يقف إلى جانب شقيقه الليبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن شعب الإمارات يقف إلى جانب الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب والتطرف، ورفض التدخلات الأجنبية الخارجية التي تستهدف تقويض الوحدة الوطنية للدولة الليبية وزعزعة أمنها واستقراراها.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر المجلس في أبوظبي، أمس الأول، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية وتفعيل التنسيق والتشاور الثنائي، لا سيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك والأولوية في تحقيق الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، في ظل ما تشهده دول المنطقة من تدخلات أجنبية خارجية تستهدف تقويض الوحدة الوطنية.
وشدد غباش على أن دولة الإمارات كما هو نهجها في نصرة الأشقاء، لن تدخر جهداً لدعم ليبيا في إيجاد حل لأزمتها، وتحرص على وحدة الأراضي الليبية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات منذ تأسيسها تحرص على حل جميع القضايا والمشكلات من خلال الحلول الدبلوماسية والسلمية، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في العمل إلى جانب الحكومات والمنظمات الدولية المعنية، لاتخاذ موقف حازم يعمل على وحدة الصف في التصدي لهذه الظواهر التي أصبحت تستهدف مختلف الدول والمجتمعات والشعوب.
وأعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره وشكره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على مواقفها الداعمة لوحدة ليبيا أرضاً وشعباً، مؤكداً أن أهمية هذه الزيارة في تعزيز مختلف أوجه التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار، مثمناً الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في وقوفها إلى جانب القضايا العربية العادلة.
واستعرض طبيعة الأحداث في ليبيا وما تقوم به الميليشيات المسلحة الإرهابية، وتطلعات الشعب الليبي في سرعة التوصل إلى حلول سلمية تحافظ على وحدة ليبيا.
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