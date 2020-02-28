أمسية حوارية تناقش تفعيل الحركة الموسيقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد حمدي شاكر

شهدت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أمس الأول، أمسية حوارية موسيقية بطلها الموسيقار الإماراتي عيد الفرج والموسيقار السوري رياض قدسي وأدارها الشاعر خالد بدر البدور، وحضرها بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وجمال الخياط عضو مجلس الإدارة، ود. رفيعة غباش وعدد من المهتمين بالموسيقى وتطويرها بالإمارات.

وأكد خالد بدر البدور أن الجلسة تلقي الضوء على جانب ثقافي مهم وهو الموسيقى، والمشروعات والفرق الموسيقية التي تهدف إلى إيصال الموسيقى إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير، فالأغنية لا يبرز منها إلا المطرب.

وأضاف: نتعرف خلال الأمسية على الجهود التي جرت في السنوات السابقة لتفعيل الحركة الموسيقية في الإمارات، والصعوبات التي واجهتها، ودور المؤسسات الثقافية الحكومية والخاصة في دعم المشروعات الموسيقية، وكذلك إعادة الاعتبار لحصة الموسيقى في جميع المراحل التعليمية.

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وذكر عيد الفرج أن المشروعات الموسيقية واجهت تحديات ومشكلات عديدة في الإمارات، لأن الكثيرين لا يفضلون العمل بها أو احترافها ومعظم الأسر لا تسمح لأبنائها بالعمل في هذا المجال. وأوضح أن أول فرقة تأسست من مجموعة من الشباب الإماراتيين طلبت منهم وزارة الإعلام عام 1974 تأسيس فرقة موسيقية وطنية تابعة للوزارة وكان مقرها في دبي، وشاركت في الكثير من المناسبات داخلياً وخارجياً وظلت تعمل حتى التسعينات. وفي عام 2008 عندما كان بلال البدور وكيل مساعد في وزارة الثقافة تم تأسيس معهد للموسيقى العربية في الشارقة، ومعهد لتعليم آلة البيانو في أبوظبي ولمدة 3 سنوات تولت وزارة الثقافة دعم ورعاية المعهدين، وكان هناك تعاون مع المعهد الوطني للموسيقى في الأردن والمجمع العربي للموسيقى ومعهد الموسيقى العربية في القاهرة.

وأكد الفرج أن هناك خطة وطنية للتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة لدعم الأنشطة والمواهب، وكذلك هناك جامعات بدأت في فتح الباب للدراسة الجامعية في مجال الموسيقى.

أوركسترا الإمارات

أما رياض قدسي الذي نجح في وضع بصمة واضحة على الموسيقى الإماراتية عبر تأسيسه أوركسترا الإمارات السيمفونية للناشئة عام 1993 التي شاركت في العديد من الحفلات والمهرجانات المحلية والدولية، فأكد أن هدف تأسيسه الأوركسترا هو تعليم الأطفال الموسيقى من عمر 5 سنوات ليكونوا لبنة أساسية لإنشاء أوركسترا الإمارات الوطنية، لكنه لاقى صعوبة بالغة في ضم أبناء الإمارات إليها لخصوصية غالبية المجتمعات العربية المحافظة والتي ترى أن امتهان أبنائهم في الموسيقى عمل غير لائق. وأوضح: تلك النظرة بدأت تتبدل خاصة مع وجود أكثر من فتاة إماراتية في الأوركسترا، ولكن لابد من دعم مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة لرعاية الموهوبين وابتعاثهم لتكملة الدراسات الفنية والموسيقية لما لها من علاقة برقي المجتمعات وتطورها ومساهماتها في تطوير الأجيال القادمة. وأشاد قدسي بجهود وزارة الثقافة في دعم ورعاية الأوركسترا

وأشار بلال البدور إلى أن هناك مسؤولية تقع على وزارة التربية والتعليم في تراجع الأنشطة الموسيقية والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والرعاية، فهي ليست مجرد شغل أوقات الفراغ ولكنها جزء مهم من تكوين الإنسان.