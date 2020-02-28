خادم الحرمين يبحث مع تبون الأوضاع الإقليمية والدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يزور المملكة. ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد جرى خلال الجلسة «استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية». وكانت مراسم استقبال رسمية أجريت ل«تبون»، حيث عُزف السلامان الوطنيان للبلدين، بعد ذلك صافح مستقبليه، الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس تبون.

كما اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الجزائري في مقر إقامته في العاصمة السعودية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وبدأ الرئيس الجزائري أمس الأول الأربعاء، زيارة إلى السعودية تستغرق ثلاثة أيام، لبحث التعاون الثنائي وقضايا راهنة. وحطت طائرة الرئيس تبون، في مطار الملك «خالد» الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، وفق وسائل إعلام محلية. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، بأن زيارة الرئيس تبون إلى المملكة تجيء تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وذكر البيان، أن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام، يجري خلالها قائدا البلدين، محادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم الدولتين.

وتعتبر الزيارة الأولى من نوعها للرئيس الجزائري الجديد إلى دولة عربية. ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية الزيارة، بأنها «فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي وفتح آفاق واعدة للشراكة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين». (وكالات)