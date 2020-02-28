الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين ويـدمـر مـزارع زيتون فـي الضفـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعدت قوات الاحتلال، أمس الخميس، من انتهاكاتها في مختلف محافظات الضفة المحتلة، ونفذت حملات اعتقالات، طالت 13 فلسطينياً، بينهم أسير محرر وفتيان، وهدمت 3 منازل، فيما أقدم مستوطنون على قطع مئات أشجار الزيتون المعمرة والكرمة.

وقالت مصادر إن حملات الدهم والاعتقالات شملت شباناً في مناطق الخليل وقلقيلية والقدس وبيت لحم وسلفيت، واعتقل جنود الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم جنين وبلدة كفردان، وهم: الأسير المحرر عمر فضل جدعون، وحسين راجح بالي من مخيم جنين، ومحمد أحمد عابد من كفردان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة في شمال غرب بيت لحم، وهدمت منزلاً من طابق بمساحة 80 متراً مربعاً، يقع في منطقة خلة الحور، ويعود للمواطن عبدالقادر أبوحماد، كما هدمت كراجاً في منطقة خلة السمك للمواطن صالح خليفة. وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مسافر يطا في جنوب الخليل وهدمت منزل المواطن أحمد حمامدة في منطقة المفقرة، ومنزل المواطن محمد حسن أبوعرام في تجمع الركيز، وتبلغ مساحة كل منهما 80 متراً مربعاً.

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وقطع مستوطنون، مئات أشجار الزيتون المعمرة والكرمة في أراضي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي عماد دعدوع ل«وفا»، بأن مستوطني «اليعازار» الجاثمة على أراضي المواطنين، قطعوا 200 شجرة زيتون، و80 كرمة، في أراضي المواطنين مروان عبدالسلام صلاح، وأنس فتحي عبدالسلام صلاح، الواقعة على مقربة من بوابة المستوطنة. وأشار إلى أن المستوطنين استهدفوا في الفترة الأخيرة أراضي المواطنين في الخضر.

على صعيد آخر، دانت لجنة دعم الصحفيين بشدة إقدام قوات الاحتلال، على اعتقال الصحفي مجاهد بني مفلح خلال توجهه من مدينة رام الله إلى مكان سكنه في مدينة نابلس. وأكد رئيس لجنة دعم الصحفيين صالح المصري أن سلطات الاحتلال تتعمد اعتقال الصحفيين في محاولة منها لحجب الحقيقة عن العالم، رافضاً بشدة تهمة «التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي» التي وجهها الاحتلال بحق الصحفي «مفلح».

وطالب المصري المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه بحق الصحفيين، وفضحه في كل المحافل الدولية والضغط على «إسرائيل» لوقف ملاحقتها للصحفيين والإفراج عن 17 صحفياً مازالوا معتقلين داخل سجون الاحتلال. (وكالات)