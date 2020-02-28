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تعزيز التعاون بين الشارقة وباريس

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

بحثت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وممثلو «معهد الرابطة الفرنسية»، فرص التعاون الثقافي وتبادل الخبرات والمعارف بين الشارقة وباريس.
جاء ذلك خلال لقاء بين الجانبين عُقد، أمس، حضره كل من الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، ومحمد بلدجودي، مدير ومندوب عام في الشرق الأوسط لدى معهد الرابطة الفرنسية.
وناقش الجانبان إمكانية تأسيس معهد الرابطة الفرنسية في الشارقة، الذي يتيح الفرصة لتعلم اللغة الفرنسية، والاطلاع على الثقافة الفرانكفونية، ورموزها من الفنانين، والموسيقيين، والأدباء، بهدف تبادل التجارب الثقافية، وتوسيع آفاق الحوار الحضاري، وتلاقي الثقافات، وتقريب الشعوب، باعتبار تعلم اللغات أول جسور التعرف إلى ثقافات وحضارات الأمم.
وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن الدائرة تسعى، بالتنسيق بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، لفتح أفق التعاون والعمل المشترك بين مدن العالم في مختلف القطاعات التنموية.

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