عمر غباش وإيرينا ﺑوﻛوﻓﺎ ضيفا المنتدى الدولي للاتصال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020 كلاً من عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وإيرينا بوكوفا، رئيس أكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين، والمدير العام لل«يونيسكو» بين عامي 2009 و2017، اللذين سيتحدثان في جلسة حوارية رئيسية ضمن فعاليات اليوم الأول من المنتدى، تحت عنوان «الاتصال العابر للثقافات».

وتتضمن جلسة «الاتصال العابر للثقافات»، التي تديرها سالي موسى، مذيعة ومقدمة برامج في راديو (بلس 95)، أربعة محاور، هي: ﻓهم ﺟوهر اﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، واﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛوﺳيلة ﻹدﻣﺎج «اﻟﻘﺻﺔ» اﻟﻣؤﺳسية ﻓﻲ وﻋﻲ المجتمعات واﻟﺷﻌوب، واﻟﺗواﺻل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺣرّك ﻟﻼزدهار اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ والسمعة.

عمر غباش

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بدأ عمر سيف غباش مسيرته المهنية في وزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة كدبلوماسي في بعثة بلاده لدى الأمم المتحدة، وعُين في عام 2017، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية فرنسا، بعد تسع سنوات قضاها سفيراً للدولة لدى روسيا بين عامي 2008 و2017.

وعُين غباش في عام 2019 مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، وهو يتمتع بعضوية مجلس أمناء المركز الدولي لدراسة التطرف في كلية كينجز كوليدج في لندن، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية في أبوظبي.

إيرينا بوكوفا

تتولى إيرينا بوكوفا حالياً رئاسة أكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بألمانيا، وشغلت سابقاً منصب مدير عام «اليونيسكو» بين عامي 2009 و2017، لتكون أول امرأة، وأول شخص من أوروبا الشرقية تقود منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) على الإطلاق.

بدأت بوكوفا مسيرتها المهنية في إدارة الأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية في بلغاريا، وفازت بعضوية برلمان بلادها لفترتين، كما تولت منصب النائب الأول لوزير الخارجية والأمين الأول للحكومة في الشؤون الأوروبية، وخلال الفترة بين عامي 2005 و2009، عملت سفيرة لبلادها لدى فرنسا، وموناكو و«اليونيسكو»، وممثلة شخصية لرئيس جمهورية بلغاريا لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وتنشط إيرينا في مجال تعزيز الحوار بين الثقافات والاحترام المتبادل في مواجهة التطرف المقترن بالعنف والإرهاب، وبذلت جهوداً خاصة للدفاع عن التراث الثقافي خلال النزاعات التي شهدتها كلٌ من مالي وسوريا والعراق، وإدانة تدمير المتطرفين للتراث كأداة للحرب، وقد أسفرت جهودها عن تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعديد من القرارات المهمة لتوثيق الصلة بين جهود حفظ السلام والأمن وتدابير حماية التراث الثقافي.