سلطان يفتتح مركز استكشاف الجادة في «مدار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس الخميس، مركز استكشاف الجادة، ضمن مشروع «مجمع مدار الجادة»، الواقع في منطقة مويلح بمدينة الشارقة.

وكان في استقبال سموّه لدى وصوله إلى المركز، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادا»، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والأمير خالد بن الوليد بن طلال نائب رئيس مجلس إدارة «أرادا»، وعدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والمسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال.

وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، تجول سموّه في أروقته، مطلعاً على ما يضمه من مرافق وخدمات ومواقع جذب سياحي.

ويقع المركز ضمن مشروع مجمع «مدار»، الذي يمتد على مساحة تزيد على 600 ألف قدم مربعة، بتصميم فريد من شركة «زها حديد» العالمية.

وتوقف سموّه أمام مجسم مشروع الجادة، مستمعاً إلى شرح وافٍ عما يضمه المشروع الذي يمتد على مساحة 2.2 كيلومتر مربع، ويضم عدداً من المرافق والخدمات ووسائل الترفيه.

وتابع صاحب السموّ حاكم الشارقة، فيلماً وثائقياً يضيء على مشروع الجادة؛ أحد أبرز المشاريع العقارية في الإمارة، ويضم مجموعة واسعة من الشقق السكنية والمباني التجارية، وعدداً من المتاجر وخيارات الترفيه والتسلية.

وتفقد سموّه مرافق المركز الذي يضم 18 منفذاً لبيع خدمات الطعام، ومسرحاً للفعاليات الخارجية يستوعب 500 شخص، ومنطقة ترفيهية للأطفال. وتابع سموّه والحضور عدداً من العروض الفنية وعروض التزحلق.

واطلع سموّه على تصميم أحد المشروعات التي ستكون ضمن مشروع الجادة، من تصميم مجموعة من طلاب كلية العمارة والفنون والتصميم، في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وبهذه المناسبة قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: «اليوم نخطو خطوة جديدة في مسيرة الشارقة الحافلة بالتطوير والازدهار، والنهضة الحضارية والمعمارية والثقافية والعلمية، فهذا المشوار الذي رسم خارطته ووضع قواعده صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لا يقتصر في تركيزه على مجال دون الآخر؛ بل يولي اهتماماً لكل مجالات النجاح والتطوير، لدعم التنمية المستدامة لإمارة الشارقة، بما يخدم الإنسان بالدرجة الأولى، حيث إنه أساس تقدم المجتمعات».

ويأتي افتتاح مجمع «مدار»، ليحقق قفزة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها إمارة الشارقة لأفراد مجتمعها من مواطنين ومقيمين وزائرين، حيث يضم منطقة مخصصة للأطفال «بلاي سكيب»، ومساحات خضراء، و18 علامة تجارية لأفضل الأطعمة والمشروبات، إلى جانب المواقف المجانية. ويقدم «مدار» خدمات مميزة لأصحاب الأعمال من أفراد وشركات، عبر قاعة الفعاليات المتكاملة (يور سبيس) التي يمكن استئجارها لإقامة مختلف الفعاليات واستضافتها.

ولفت الشيخ سلطان بن أحمد إلى أن «مدار»، هو مجمع متكامل فريد من نوعه، حيث سيضم مجموعة كبيرة من المرافق والمواقع السياحية والترفيهية التي ستستقطب الجمهور وعائلاتهم.



سلطان بن أحمد: تسليم 4500 وحدة سكنية بنهاية 2020 لمستثمري «الجادة»



أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس شركة «أراد» للتطوير العقاري أن الشركة استطاعت بيع كافة الوحدات السكنية في المراحل الثلاث الأولى لمشروع «الجادة» في منطقة مويلح بالشارقة وستبدأ بنهاية العام الجاري تسليم 4500 وحدة سكنية للمستثمرين، على أن تنطلق أعمال المرحلة الثانية مارس المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز استكشاف الجادة ضمن مشروع مجمع «مدار الجادة» أمس بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يمتد على مساحة تزيد على 600 ألف قدم مربعة بتصميم فريد من شركة زها حديد العالمية ويضم العديد من المرافق والخدمات ووسائل الترفيه.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» - إن مجمع «المدار» يمثل 20 في المئة من مساحة الردهة المركزية الواقعة ضمن مشروع «الجادة» حيث سيمثل المجمع مركزا لمبيعات المشروع الذي سيستغرق تنفيذه فترة من الزمن تمتد لسنوات نأخذ خلالها ملاحظات المستثمرين ونضعها ضمن خطط المشروع الذي يعد الأضخم من نوعه في الشارقة.

يشار الى أن مشروع «الجادة» تم إطلاقه في 2017 ويمتد على مساحة 24 مليون قدم مربعة بتكلفة 24 مليار درهم ويشتمل على عدد من المرافق الصحية والتعليمية والتنموية منها منتزهان ممتدان على مساحة 2.2 كيلومتر مربع بطول المشروع. (وام)



سلطان السويدي: مشاريع استثنائية



قال سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية: فخورون بما نشاهده من نهضة عقارية في إمارة الشارقة، بإنشاء وتشييد مشاريع استثنائية ذات مستويات عالمية، واليوم تتجلى «مدار» إحدى ثمار التعاون بين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أراد، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، مؤسس ورئيس مجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات، لتلبية حاجات السوق العقاري المتوسّط الآخذ في التوسّع، ورفد السوق العقاريّة الإماراتيّة بمشاريع راقية وفق أعلى المعايير العالمية.



مروان السركال: استراتيجية الشارقة



قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: سعدنا بافتتاح مشروع «مدار» الذي يدعم استراتيجية إمارة الشارقة الرامية إلى توفير وجهات سياحية وعائلية متكاملة، وفق أعلى المعايير العالمية، وتقديم أرقى الخدمات، من خلال تحقيق التعاون والشراكات العقارية المحلية والدولية.

Advertisements



خليفة الشيباني: تشكيلة من الخيارات



قال خليفة الشيباني عضو مجلس إدارة شركة أراد للتطوير: إن افتتاح «مدار» وجهة الترفيه الأحدث في الإمارات، وأول جزء من مشروع الجادة الضخم سيغير اكتماله المشهد الحضاري لإمارة الشارقة، حيث تتربع الجادة على آخر قطعة كبرى غير مبنية في قلب الشارقة، وستضم تشكيلة واسعة من الخيارات السكنية المتنوّعة عالية المستوى، باستخدام أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة.