منصور بن محمد يدشن مختبر الابتكار الأمني في شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

دشّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مختبر الابتكار الأمني في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء عبد الله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، وأحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، ومساعدي القائد العام، وكبار الضباط، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية. واطلع سموه على منظومة مختبر الابتكار الأمني، والقاعات التي تضمها، بما يتوافق مع المعايير العالمية لمختبرات الابتكار.

وأشاد سموه بالابتكارات المتنوعة التي يضمها مختبر الابتكار الأمني، مؤكداً أن تدشين المختبر يعكس توجهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع والدوائر الحكومية، والحرص على إعداد أجيال من المبتكرين للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2071 وتحقيق رؤية الدولة في عام الاستعداد للخمسين المقبلة.

وقال سموه إن الابتكار أصبح بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة منهاج عمل، وثقافة عامة، مستلهماً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «الابتكار اليوم ليس خياراً، بل ضرورة، وليس ثقافة عامة، بل أسلوب عمل».

وثمّن اللواء عبد الله خليفة المري، دعم سموه، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل طبقاً لتوجهات الحكومة في الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، ومن هنا يأتي المختبر الأمني ليشكل إضافة نوعية لمسيرتنا نحو التنمية والتطور في الدولة.

من جانبه، قال المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، إن المختبر يمثل نقلة نوعية في مجال دعم المبتكرين وأصحاب المواهب والعقول النيرة، بما يمنحه من فرصة لتحويل الأفكار المبتكرة والمبدعة إلى واقع.

وبيّن أن شرطة دبي ستطلق خلال أسبوعين المنصة الرسمية لاستقبال الأفكار والمشاريع الابتكارية، التي تقدم حلولاً للتحديات الأمنية التي نواجهها، وسيتم عرض تلك المشاريع على أندية الابتكار في شرطة دبي.

ويعرض المختبر مجموعة من أبرز الابتكارات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأحدث الدوريات الشرطية المزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي.

وشهد أحمد سعيد المنصوري، والعميد أحمد محمد رفيع، على هامش افتتاح المختبر، جلسة عصف ذهني حملت عنوان «الإشاعة»، في قاعة المستقبل.