المستشفى السعودي الألماني في الشارقة يحوز اعتماد الجودة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل المستشفى السعودي الألماني في الشارقة، على اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية (جي سي آي) للعام الحالي 2020، وذلك من الزيارة الأولى للجنة الاعتماد، وكان نجاحه بنسبة 98,4. ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً بتبني المستشفى أعلى معايير الجودة الطبية.

كانت لجنة الاعتماد الدولية زارت المستشفى مؤخراً، واطلعت على الخدمات العلاجية المختلفة التي يقدمها وتفقدت العمل في أقسامه المتنوعة، والتقت بالمرضى ومرافقيهم واستمعت إلى ملاحظات زواره، وخلصت إلى نتيجة مفادها أن المستشفى يتمتع بإمكانيات علمية وعملية رفيعة، ومبادرات متقدمة لخدمة المرضى والسعي إلى نيل رضاهم، بتقديم أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

من جانبه أعرب المهندس صبحي بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات السعودي الألماني، عن سعادته بهذا الاعتماد والتكريم والدعم الدولي، الذي سيسهم بلا شك في دفع العاملين والأطباء إلى بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب في سبيل راحة المرضى وعلاجهم.

وتوجهت المديرة التنفيذية للمجموعة في الإمارات د. ريم عثمان، بالشكر والامتنان لجميع العاملين في فرع المستشفى في الشارقة، الذين أسهموا في الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة وحققوا هذا الإنجاز المتميز.