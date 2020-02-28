السجن لآسيويين وبراءة 9 من تهمة احتيال لسرقة 27 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:إيهاب عطا

عاقبت محكمة جنايات دبي، أمس، اثنين من 11 متهماً، بالسجن 10 سنوات للأول و7 سنوات للثاني، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبرأت التسعة الآخرين المتهمين في قضية احتيال وسرقة 27 مليون درهم.

تعود تفاصيل الجريمة، بحسب ما شهدت المجني عليها إلى أنها اشترت قطعتي أرض عام 2016، ب 35 مليون درهم، ووكلت ابنها في بيعهما. وعندما وجد مشترياً اكتشف أن الأراضي بيعت، فأبلغ الشرطة.

وقال شاهد إثبات، إنه وردهم خطاب للتحقيق في شهادة عدم ممانعة من إحدى شركات العقارات داخل الدولة، استخدمت في بيع قطعتي أرض، وتبين أنهما في نخلة جميرا. وبإحضار أصل المعاملة، تبين ظاهرياً أن الشهادتين أصليتان. فتواصلوا مع الشركة التي أكدت لهم أن الشهادتين والتوقيع مزورة.

وأجرت الشركة تحقيقاً داخلياً مع جميع الأطراف، فأقر أمين التسجيل بأن المالكة وقعت أمامه على الشهادتين، ولكن مدير أعمال المجني عليها أبرز وثيقة تؤكد عدم دخولها الدولة منذ 14 سنة، وأن الجواز الذي قدم في المعاملة مزور. فتوجه إلى الشرطة لفتح بلاغ. وبحسب إفادة شاهد إثبات آخر، أنه تلقى عرضاً من مدير شركة عقارات بريطاني، لشراء قطعتي أرض ب27 مليون درهم، وبعد اجتماعات عدة، وافق على العرض ثم التقيا بالمكتب لإنهاء الصفقة، بوجود مدير أعماله، ولكن البائعة لم تتمكن من الحضور، بحجة أنها مريضة، وانتظرت في مركبتها في موقف السيارات الخاص بمكتب العقارات، وكانت ترتدي نقاباً، ووقعت على المبايعة، وانصرفت. وسلمت الشيكات بقيمة المبلغ، وبعد ذلك لم يغير اسم المالك؛ لأن المبايعة تمت بوساطة محتالة.