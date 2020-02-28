الصين: أدنى حصيلة منذ شهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الصينية، أمس الخميس، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة و433 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عموم البلاد، في أدنى حصيلة منذ 28 يناير الماضي، فيما أعلنت مدينة شنجن الاتجاه لحظر تناول القطط والكلاب بعد تفشي الفيروس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي، أن عدد حالات الوفاة ارتفع بنهاية يوم الأربعاء إلى 2747 شخصاً، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 78630 شخصاً.

وأوضحت أن من بين حالات الإصابة 409 في مقاطعة هوبي؛ مركز تفشي الفيروس، و26 حالة وفاة في المقاطعة ذاتها، وحالة وفاة واحدة في بكين، وحالة مماثلة في مقاطعة هيلونج جيانج، وحالة وفاة أخرى في مقاطعة هونان.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي تم الاشتباه بها بلغ 508، مبينة أن عدد الحالات الخطرة انخفض إلى 8346، في حين غادر المستشفيات منذ ظهور الفيروس وانتشاره 32495 مريضاً، بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع 652174 شخصاً كانوا مخالطين لمرضى وأن بينهم 12823 شخصاً خرجوا من المراقبة.

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وأشارت إلى تسجيل 91 حالة إصابة مؤكدة في هونج كونج بينها حالتا وفاة، وعشر حالات في مكاو ، و32 حالة إصابة في تايوان بما في ذلك حالة وفاة واحدة.

من جهة أخرى تتجه مدينة شنجن الشهيرة بصناعات التكنولوجيا جنوبي الصين، إلى تجريم تناول الكلاب والقطط مع تضييق البلاد على الاتجار بالحيوانات البرية التي يشتبه العلماء في أنها وراء انتشار فيروس كورونا.

وشملت الضوابط المقترحة من الحكومة المحلية في المدينة، تسعة أنواع من لحوم مسموح باستهلاكها، بينها لحوم الخنازير والدجاج والبقر والأرانب، وكذلك الأسماك والكائنات البحرية.

واعتبرت الوثيقة الكلاب والقطط حيوانات أليفة وستحظر تناولها. وتم استبعاد الثعابين والسلاحف والضفادع من قائمة الحيوانات المسموح بتناولها.

(وكالات)