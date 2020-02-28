وكالة: مروحيات إسرائيلية تقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة وإصابة 3 جنود

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا): "مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي بصواريخ من فوق الجولان المحتل على نقاط للجيش في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة المحررة، ما تسبب بإصابة ٣ جنود بجروح طفيفة".

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