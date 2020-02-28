دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Mediatek تكشف عن معالج Helio P95 بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي والكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Mediatek اليوم عن رقاقة معالج Helio P95 التي تنطلق لدعم الجيل القادم من الهواتف المتوسطة، والتي تأتي بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي والكاميرة.

تأتي رقاقة معالج Helio P95 من Mediatek اليوم بميزة دعم مستشعر 64 ميجا بيكسل في الكاميرة، كما تأتي بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث كشفت الشركة عن إختبارات ETHZ benchmark لتقنية الذكاء الإصطناعي في الرقاقة، التي حققت فيها آداء أفضل بنسبة 10% عن الإصدار السابق Helio P90.

تنطلق رقاقة Helio P95 بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي في الكاميرة، من خلال ميزة التركيز التلقائي، التي تدعم الآن تتبع عدد 5 أشخاص عند التصوير، كما تدعم الكاميرة رمز آفاتار كامل الآن للأشخاص في تقنية الواقع المعزز.

أيضاً تدعم الكاميرة تتبع ثلاثي الأبعاد للموضوع، مع تحسينات أكثر في ميزة إدراك وتمييز عدة أشياء أو أشخاص في المشهد، شرط أن تدعم الشركات المصنعة للهاتف هذه المميزات في الإصدارات المتوسطة القادمة.

Advertisements

وتتميز رقاقة Helio P95 بدقة تصنيع 12 نانومتر، حيث ترتكز على معمارية FinFET من TSMC، كما تشمل 2 من أنوية Cortex-A75 بسرعة 2.2 GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2GHz، أيضاً تضم وحدة المعالجة كرت الشاشة IMG PowerVR GM 9446 بسرعة 970 MHz.

ويمكن للمعالج أن يدعم اثنان من المستشعرات بدقة 24 و16 ميجا بيكسل، أو مستشعر 64 ميجا بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية، كما يدعم دقة 2520 في 1080 بيكسل في الشاشة، ومن المنتظر أن تعلن Mediatek قريباً عن موعد إطلاق الرقاقة للإصدارات القادمة من الهواتف الذكية.

المصدر

هذا الموضوع Mediatek تكشف عن معالج Helio P95 بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي والكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.