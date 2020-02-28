شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات هليكوبتر إسرائيلية تعتدى بصواريخ على نقاط للجيش السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون السورى الخميس إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية اعتدت بصواريخ على نقاط للجيش السورى فى القحطانية والحرية والقنيطرة مما أسفر عن إصابة 3 جنود. وأضاف أن الهجوم جاء من فوق هضبة الجولان.

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