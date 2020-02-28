بعد وصوله بغداد.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في العراق إلى 7

بغداد/ إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة كركوك، ليرتفع العدد إلى 7 إصابات في أرجاء البلاد، إحداها في بغداد.

وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تؤكد وزارة الصحة اكتشافها حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك (شمال)، لرجل يبلغ من العمر 51 سنة، كان قد عاد للعراق من إيران في وقت سابق".

وأضاف البدر، أن المريض حجر عليه في أحد المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعه الصحي، مشيرا إلى "اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين، وبحسب اللوائح الصحية العالمية".

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ويرتفع بذلك عدد الإصابات في العراق إلى 7 منذ ظهور أول حالة الإثنين الماضي، 4 منها سجلت سابقا في كركوك، وواحدة في كل من بغداد، والنجف (جنوب)، والأخيرة كانت لطالب إيراني جرى ترحيله إلى بلده.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن البدر، "اكتشاف حالة لشاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا، عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسسات الصحية، وأجريت له فحوصات مخبرية وتم الحجر عليه".

والأربعاء، قررت السلطات تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول، هي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ونهاية يناير/ كانون الثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.