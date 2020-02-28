طبيب إيراني: معدل الوفيات في إيران يتجاوز 50 – 60٪

صحيفة الخليج الإلكترونية

جدة – ولاء باجسير : أكدت مصادر على فرار ثلاثة و خمسین من ملالي طهران و عائلاتهم من مدینة قِم إلى مجمع مامكو للفنادق الثلاثية التي تقع في منطقة معشور (ماهشهر) جنوب إیران خوفاً من كورونا ، مما نتج عنه تجمع أهالي معشور أمام قائم مقام للنظام الإيراني للإحتجاج على حضور الملالي ، ولكن عملاء النظام رفضوا الإستجابة لهم ، بالإضافة إلى وقفةمن طلاب جامعة بهشتي في طهران بالحرم الجامعي للإحتجاج على غیاب الإجراءات الوقائة ضد انتشار فايروس كورونا.

مما أدت ممرضة إفادتها من إحدى مستشفيات طهران وقالت: ما أراه هو وضع مأساوي للغاية، ومهيب أکثر بکثير مما یتم تناقله في الأخبار الرسمیة، ترتعش ایدینا و باتت حناجرنا الیوم أیضاً ترتعش عندما تبادلت الحدیث مع زمیلاتي، یوم ‌أمس اضطررنا نداوم في مستشفی یافت آباد للشهداء و کان لنا هناک ۱۷ حالة وفاة بسبب کورونا ، وفي الساعات التي قضيتها بالمستشفى حصلت حالة الوفاة لسبعة عشر شخصاً كان مصاباً بالكورونا.

وکما ‌أکد الدکتور طبرسی وهو کبیر الأساتذة بالأمراض المعدیة ، فإن معدل الوفيات في إيران يتجاوز 50 – 60٪ ، وما يحدث حالیاً هي كارثة رهيبة بعینها ، بالأمس اجتمع الأستاذ طبرسي مع الطلاب والطالبات والعاملین المقيمين والمتدربين بمستشفى “مسیح دانشوری“ تم ابلاغهم بأن أي شخص يريد مغادرة المستشفى علیه ‌أن یغادر المستشفی الأن لأن إذا بقيتم حتی عطلة نهاية الأسبوع علکیم الدخول في الحجر الطبي و العزل لمدة تصل إلى شهرين.

وقال: الیوم الأمر من وجهة نظري مبرر و الکل حر أن ینقذ حیاته ویترک المکان ، فقد وردتنا الیوم تقاریر عن وفاة عدد من الأطفال المصابین حتى الآن ، فالحد الأدنى لعدد المرضى المصابين بمرض کورونا في إيران هو أكثر مما تم الإعلان عنه بنسبة ۱۰۰ مرة.