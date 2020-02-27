إسرائيل تنهي تدريبا يحاكي الحرب مع لبنان

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن القوات العسكرية الإسرائيلية أنهت، اليوم، مرحلة التدريبات لتحسين جاهزية قوات الفرقة 36 للقتال على الجبهة الشمالية، والتي شملت بالأساس تدريبات لواء المدرعات 7، ولواء جولاني في هضبة الجولان.

وعزى أدرعي إجراء هذه المناورات إلى هدف رفع الجاهزية واستعداد الألوية للمعركة المقبلة في لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التدريبات شملت تفعيل منظومة السيطرة والمراقبة الجديدة للقوات البرية، والتي تدخل الخدمة في لواء المدرعات 7 ولواء جولاني وفي المستقبل في جميع وحدات الجيش.

ونوه أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي عمل كطاقم قتالي موحد، شمل قوات مشاة ومدرعات وهندسة واستخبارات وقوات تفعيل النيران ومدفعية وقوات من سلاح الجو.

وأشار أدرعي إلى أن القوات العسكرية أنهت تدريبات معقدة، بدأت بالانتقال من حالة الروتين إلى الطوارئ ومنها إلى المهام الدفاعية والهجومية وتدمير العدو والمناورة المدرعة، إلى العمق لإزالة التهديد عن الدولة.