المصابون بفيروس كورونا في البحرين يتماثلون للشفاء

أكدت وزارة الصحة البحرينية أن جميع الحالات الـ33 المصابة بالفيروس "ليست في خطر"، مبينة أنها "تظهر تحسناً ملحوظاً، وتتماثل للشفاء بصورة إيجابية"؛ حيث "تتلقى العلاج والرعاية اللازمة، وتخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص".
ونوّهت بضرورة قيام جميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو إحدى الدول الموبوءة في الشهر الجاري الاتصال بشكل فوري على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص باعتبارهم مصدراً لنشر كورونا لعائلاتهم والمجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس.
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