دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع KrØØk أحدث الثغرات الأمنية التي تتيح إختراق تشفير شبكات Wi-Fi ظهر على التقنية بلا حدود.

في تقرير جديد نشر عبر شركة ESET الأمنية، كشف عن أحدث الثغرات الأمنية التي بدأت في التأثير على العديد من الأجهزة، والتي تؤدي إلى إختراق المتسللين التشفير الخاص بشبكات Wi-Fi والتي تعرف بثغرة KrØØk.

في دراسة أجرتها شركة ESET مؤخراً للبحث عن السبب الذي أدى إلى إختراق أجهزة أمازون Amazon Echo خلال الفترة الماضية رصدت الشركة ثغرة أمنية أخرى تؤثر على مستخدمي الأجهزة والتي تعرف ب Kr00k، حيث تؤدي الثغرة الأمنية إلى فك تشفير المعلومات التي يتم إرسالها عبر الشبكات.

ويشير تقرير شركة ESET إلى أن ثغرة KrØØk الأمنية تؤثر على الأجهزة التي تتضمن شرائح Broadcom وCypress لشبكات Wi-Fi، والتي يصل عدد إلى أكثر من مليار جهاز.

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كما أشار التقرير إلى الأجهزة التي تتأثر بالثغرة الأمنية تشمل أجهزة أمازون مثل Echo وKindle، إلى جانب أجهزة ابل من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد وماك بوك، وأجهزة Nexus من جوجل، وأيضاً هواتف Galaxy من سامسونج، و Raspberry Pi 3 إلى جانب أجهزة شاومي وعلامة Redmi التجارية.

يذكر أن Broadcom وCypress قد أصدرت تصحيح لمعالجة الثغرة الأمنية في الأجهزة التي تواجه مشكلة ثغرة KrØØk الأمنية في الفترة الأخيرة.

المصدر

هذا الموضوع KrØØk أحدث الثغرات الأمنية التي تتيح إختراق تشفير شبكات Wi-Fi ظهر على التقنية بلا حدود.