لبنان يسجل الحالة الثالثة للإصابة بكورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا المستجد.

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مقدم من الوطن

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وقالت الوزارة، في بيان لها: «إن الحالة الثالثة لفيروس كورونا لشخص إيرانى، جاء إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران، والتي هبطت في مطار رفيق الحريري، 24 فبراير».

وتابعت الوزارة: «بعد ظهور أعراض طفيفة على المصاب، قام الصليب الأحمر اللبنانى بإحضاره من منزله، ووضعه في غرفة العزل المخصصة لمصابي كورونا، في مستشفى الحريري الحكومى الجامعي».

وأكدت الوزارة أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.