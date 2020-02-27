لبنان يسجل الحالة الثالثة للإصابة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل الحالة الثالثة المصابة بفيروس كورونا المستجد.
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وقالت الوزارة، في بيان لها: «إن الحالة الثالثة لفيروس كورونا لشخص إيرانى، جاء إلى لبنان على متن الطائرة القادمة من إيران، والتي هبطت في مطار رفيق الحريري، 24 فبراير».
وتابعت الوزارة: «بعد ظهور أعراض طفيفة على المصاب، قام الصليب الأحمر اللبنانى بإحضاره من منزله، ووضعه في غرفة العزل المخصصة لمصابي كورونا، في مستشفى الحريري الحكومى الجامعي».
وأكدت الوزارة أن حالته الصحية مستقرة حاليًا، وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.