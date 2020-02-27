شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة البحرينية": جميع الحالات الـ 33 المصابة بفيروس (كورونا) تتماثل للشفاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن جميع الحالات الـ 33 المصابة بفيروس كورونا ليست فى خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبى متخصص.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الدكتورة صفاء الخواجة استشارية الامراض المعدية بالصحة البحرينية القول "إن الحالات التى تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي"، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلى لمنع انتشار الفيروس.
ونبهت إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة البحرينية": جميع الحالات الـ 33 المصابة بفيروس (كورونا) تتماثل للشفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.