الرئاسة التركية: لن نسمح بتهجير النظام السوري للمدنيين من إدلب

أنقرة/ الخليج 365

رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون:

- تركيا ستنفّذ خططها لمنع النظام من قتل مزيد وتشريد المزيد من المدنيين

- القوات التركية ترد وستواصل الرد على هجمات النظام

- لن نتردد باتخاذ تدابير أخرى لوقف الكارثة الإنسانية، إذا تعذر إيجاد حل دبلوماسي وسياسي

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده لن تسمح بتهجير النظام السوري للمدنيين من محافظة إدلب.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون الخميس، عبر حسابه على تويتر، تحدث فيها عن المستجدات في إدلب السورية التي تشهد تصعيدًا من قبل قوات النظام وداعميه.

وشدد ألطون على أن تركيا ستنفّذ خططها لمنع النظام من قتل وتشريد المزيد من المدنيين في حال استمرار هجماته.

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وأضاف: "الوقت ينفد، النظام القاتل يهاجم المدنيين وجنودنا في إدلب"، مؤكدا أن القوات التركية ترد وستواصل الرد على هجمات النظام.

وأشار أن إدلب منطقة خفض تصعيد بموجب التفاهم مع روسيا، مشددا أن تركيا لن تتردد في اتخاذ تدابير أخرى لوقف الكارثة الإنسانية، في حال فشل إيجاد حل في المحافل الدبلوماسية والسياسية.

وأكد ألطون أنه رغم أن المجتمع الدولي بدأ يرى وحشية النظام السوري في إدلب؛ إلا أن الإدلاء ببيانات حول هذه المشكلة وحدها لا يكفي.

ودعا المسؤول التركي العقلاء من المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنقاذ الوضع في إدلب، مؤكدا أن أهالي المنطقة واستقرارها في خطر.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.