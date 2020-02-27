الهجرة الدولية: تركيا الأكثر استقبالا للاجئين

واشنطن / الخليج 365

حلت تركيا في المركز الأول من حيث استقبال اللاجئين على أراضيها، في حين جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول احتضانا للمهاجرين، حسب تقرير "الهجرة لعام 2020" الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت المنظمة عن تقريرها خلال فعالية نظمها "مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية" في مقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس.

وجاء في التقرير أن أعداد اللاجئين حول العالم بلغت 25.9 مليونا، حوالي 52 بالمئة منهم تحت سن الـ18 عاما.

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وأضاف أن أعداد النازحين داخل بلدانهم بفعل أحداث العنف والاشتباكات يبلغ 41.3 مليون شخص، وأن هذا العدد هو الأعلى على مستوى العالم حتى تاريخه.

وأشار إلى أن سوريا تعد الأولى من حيث أعداد اللاجئين بـ6.7 ملايين لاجئ؛ حوالي 3.7 ملايين منهم في تركيا وحدها؛ ما يجعل من الأخيرة الدولة الأكثر استقبالا للاجئين.

وأوضح أن أعداد المهاجرين حول العالم بنهاية 2019 بلغ 272 مليونا، 52 بالمئة منهم من الذكور.

وتأتي الهند في المرتبة الأولى من حيث أعداد المهاجرين منها بـ17.5 مليون مهاجر، في حين تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأكثر استقبالا للمهاجرين بـ50.7 مليون مهاجر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.