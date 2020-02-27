البنتاغون: إسبر بحث مع أكار سبل العمل مع تركيا بإدلب

واشنطن / الخليج 365

بحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، هاتفيا مع نظيره التركي خلوصي أكار، سبل العمل مع تركيا والمجتمع الدولي حول الوضع في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت كارلا غليسون، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، للأناضول، أن الوزيرين تناولا العدوان الوحشي لنظام الأسد المدعوم من روسيا وإيران على إدلب والأزمة الإنسانية التي سببها، إضافة لبحث الوضع في ليبيا.

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وأضافت: "كما أفاد الرئيس دونالد ترامب سابقا، وما تم بحثه خلال اتصال اليوم، فإن الولايات المتحدة تبحث سبل العمل سويا مع تركيا والمجتمع الدولي".

وطلبت تركيا من الولايات المتحدة نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأمريكي "باتريوت" على حدودها مع سوريا.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أن أكار تبادل مع إسبر وجهات النظر بشأن الأوضاع في محافظة إدلب السورية، إضافة قضايا الدفاع والأمن على مستوى البلدين وإقليميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.