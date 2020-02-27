إصابة 24 جراء انقلاب قطار شمال غربي مصر

القاهرة / الخليج 365

أُصيب 24 راكبا، الخميس، جراء انقلاب قطار شمال غربي مصر، وفق إعلام محلي.

وأفادت صحيفة الأهرام (حكومية) بأن "24 راكبا أصيبوا إثر انقلاب قطار قادم من مدينة الإسكندرية (شمال) باتجاه مدينة مرسى مطروح (شمال غرب)؛ نتيجة خروج الجرار عن القضبان، بينهم اثنان في حالة خطرة".

وأضافت أن "القطار تعرض للانقلاب في المنطقة الواقعة بين قريتي غزالة التابعة لمدينة الضبعة وسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين" (شمال غرب).

وأوضحت الصحيفة أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العلمين الحكومي.

Advertisements

فيما لم تذكر أية تفاصيل حول سبب الحادث.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة ما أودى بحياة المئات.

وحسب مراقبين، تعود تلك الحوادث -بصورة رئيسية- إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وفي أغسطس/آب 2017، قُتل 49 شخصا وأصيب أكثر من 100 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية (شمال).

بينما وقعت أكبر وأسوأ كارثة قطارات في مصر في فبراير/شباط 2002 عندما التهم حريق عدة عربات من قطار ركاب متجه من القاهرة إلى أسوان (جنوب)؛ ما أودى بحياة أكثر من 350 آنذاك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.