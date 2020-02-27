موسكو.. لافروف يبحث الشأن الفلسطيني مع عضو بمركزية "فتح"

موسكو/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، الشأن الفلسطيني مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن المباحثات بين الجانبين جرت في العاصمة الروسية موسكو.
وأوضح البيان أن "الجانب الروسي أكد من جديد التزامه بحل الدولتين للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية".
وأضاف أن المباحثات أكدت على ضرورة ضمان الحوار الفلسطيني الإسرائيلي تحت رعاية اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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