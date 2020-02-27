هاتفيا.. وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الأمريكي أوضاع إدلب

أنقرة / الخليج 365 أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر تطرق إلى الأوضاع في محافظة إدلب شمالي سوريا. جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية. وأشار البيان إلى أن أكار تبادل مع إسبر وجهات النظر بشأن الأوضاع في محافظة إدلب السورية، إضافة قضايا الدفاع والأمن على مستوى البلدين وإقليميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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