تركيا تؤكد للوفد الروسي ضرورة إرساء هدنة في إدلب بأسرع وقت

أنقرة/ الخليج 365

مصادر دبلوماسية عن اجتماع وفدي تركيا وروسيا حول إدلب السورية:

- الاجتماع بحث الأوضاع في إدلب من كافة جوانبها

- الجانب التركي أكد للوفد الروسي ضرورة إرساء وقف إطلاق النار بأسرع وقت

- الجانبان وقفا عند الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل وقف إطلاق النار

- الجانب التركي أكد على أهمية تطبيق مذكرة تفاهم سوتشي بالكامل

- تم التأكيد على ضرورة منع تحول الوضع الإنساني في المنطقة إلى كارثة ومنع الهجرة الجماعية المحتملة

أكد الجانب التركي، للوفد الروسي المتواجد في العاصمة أنقرة، الخميس، على ضرورة إرساء وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية "بأسرع وقت ممكن".

وأفاد مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، أن وفدين من تركيا وروسيا عقدا مباحثات حول الأوضاع في إدلب بمقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، ترأس وفد بلاده بالاجتماع، وضم مسؤولين عن وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، وجهاز الاستخبارات.

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فيما ترأس الوفد الروسي، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ومسؤولين في الجيش والاستخبارات.

وأكدت المصادر التركية أن الاجتماع بحث الأوضاع في إدلب من كافة جوانبها، وأن الوفد التركي أكد لنظيره الروسي ضرورة إرساء وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أن الجانبين وقفا عند الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل وقف إطلاق النار بالمنطقة، مبينا أن الجانب التركي أكد أهمية تطبيق مذكرة تفاهم سوتشي بالكامل.

وأفادت أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة منع تحول الوضع الإنساني في المنطقة إلى كارثة، ومنع الهجرة الجماعية المحتملة.

يشار إلى أن الوفدين الروسي والتركي، سبق لهما أن عقدا جولتي مباحثات حول إدلب في أنقرة وموسكو.

وهذه الجولة الثالثة من مباحثات الوفدين حول الأوضاع في إدلب، التي انطلقت الأربعاء في أنقرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.