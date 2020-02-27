إسرائيل تطلق عدة طلقات نارية باتجاه المياه الإقليمية للبنان

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

- وفق بيان للجيش اللبناني الخميس، تلقت الخليج 365 نسخة منه

- الجيش اللبناني قال إنه يتابع الخروقات مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"

- يأتي ذلك عقب بدء لبنان أعمال استكشاف مصادر الطاقة في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط

أعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن زورقا حربياً إسرائيليا، أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية بعد خرقه الحدود قبالة منطقة رأس الناقورة (جنوب).

وقال الجيش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 240 مترا".

وأشار إلى أن "زوارق أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي، اخترقت البقعة البحرية نفسها عدة مرات ولأوقات مختلفة (لم يذكرها)".

Advertisements

ولفت إلى أن الجيش اللبناني يتابع موضوع الخروقات مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

ويأتي هذا التطور عقب بدء لبنان في وقت سابق الخميس، أعمال حفر بئر لاستكشاف مصادر الطاقة (النفط والغاز) في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالقطاع رقم 9، وهي غنية بالنفط والغاز.

وأعلنت بيروت، في يناير/كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.