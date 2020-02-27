العراق.. مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 في تفجير جنوب بغداد

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

قُتل مدنيان وأصيب 3 آخرون بجروح، الخميس، جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون يُشتبه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي العاصمة العراقية بغداد.

وقال نقيب في شرطة بغداد للأناضول، إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون، يشتبه أنهم من عناصر داعش، انفجرت داخل سوق شعبي في قضاء المحمودية".

وأضاف المصدر مفضلا عدم نشر اسمه، أن "الانفجار أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح"، مشيرًا أن قوات الأمن طوقت المكان ونقلت الجرحى إلى المستشفى وجثة القتيلين إلى دائرة الطب العدلي.

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وذكر أن الهجمات بالعبوات الناسفة زادت وتيرتها خلال الأسابيع الأخيرة داخل العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها، فضلاً عن هجمات أخرى شمالي البلاد.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكنه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.