تشاووش أوغلو: استخدمنا موقعنا "إيجابا" على طاولة الحوار مع روسيا

ماردين/ الخليج 365

تصريحات وزير الخارجية التركي في ملتقى شبابي حول السياسية الخارجية:

- وقف إطلاق نار في ليبيا تحقق بمساعي تركيا وروسيا

- من ناحية أخرى، روسيا تقدم الدعم لنظام الأسد منذ بداية الثورة

- أعرب عن أسفه جراء عدم التزام روسيا بحمل الأسد على وقف هجماته على إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة استخدمت "بشكل إيجابي" موقعها على طاولة الحوار مع روسيا، فيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا وسوريا.

وأضاف الوزير في كلمته بملتقى للشباب حول السياسية الخارجية بولاية ماردين (جنوب شرق)، أنه "لا يوجد في العلاقات الدولية صديق دائم أو عدو دائم، إنما تكون الأولوية لمصالح البلدان".

وأردف: "مصالح البلدان قد تتوافق أحيانا وتتقاطع أحيانا أخرى، ونحن في تركيا نسعى لاتباع سياسة خارجية متعددة الأطراف ومتوازنة".

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وفيما يخص العلاقات مع روسيا، أوضح أن أنقرة استخدمت موقعها بشكل إيجابي على طاولة الحوار بخصوص سوريا وليبيا، مضيفا "إن كان يوجد وقف إطلاق نار في ليبيا اليوم فإن ذلك تحقق بمساعي تركيا وروسيا".

وتابع: "إن اتفاق وقف إطلاق النار تم بعد دعوات أطلقها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين"، وأضاف: "وهناك بعض الانتهاكات بخصوص الاتفاق".

واستدرك: "لكن من ناحية أخرى، روسيا تقدم الدعم لنظام الأسد منذ بداية الثورة السورية، ونعتقد أن نظام الأسد لن يفلح في توحيد سوريا بسبب مسؤوليته المباشرة عن مقتل حوالي مليون مدني، وارتكاب أفظع أنواع الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري".

وأعرب تشاووش أوغلو عن أسفه جراء عدم التزام روسيا بالمهام الواقعة على عاتقها لحمل الأسد على وقف هجماته على إدلب، والذهاب أبعد من ذلك من خلال المشاركة في تنفيذ الهجمات.

وأكد أن "الوفدين التركي والروسي يلتقيان في أنقرة اليوم، وسنقوم بتقييم الأوضاع مرة أخرى لدى عودتي مساء، ورغم كل هذه الصعوبات فإننا نسعى مع روسيا لإحلال وقف إطلاق نار دائم وملزم في سوريا".

ولفت إلى أن "الاختلاف مع دولة ما لا يستدعي قطع العلاقات معها بشكل كامل، لنكن واقعيين، لا يمكننا التعلق بدولة واحدة فقط في كافة المجالات بما فيها مجال الطاقة والأمن، إننا في تركيا نسعى لاتباع سياسة خارجية متعددة الأطراف ومتوازنة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.