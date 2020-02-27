الجوازات: لن يسمح بدخول الوافدين المغادرين بتأشيرة خروج وعودة في هذه الحالة

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت المديرية العامة للجوازات أن الوافد الذي يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة، يمكنه دخول المملكة بشرط عدم زيارته إلى الدول الموبوءة بفيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك رداً من “الجوازات” على وافد استفسر عن إمكانية العودة إلى المملكة بتأشيرة خروج وعودة، وذلك بعد صدور القرارات الجديدة بخصوص فيروس كورونا.

وقالت “الجوازات”: “في حال سريان صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، بإمكان المستفيد دخول المملكة شريطة عدم أسبقية زيارة أي من الدول الموبوءة بفيروس كورونا الجديد قبل الدخول للمملكة”.

وكانت المملكة اتخذت 3 إجراءات احترازية، كإجراءات استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة، تضمنت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، والدخول بتأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطراً، إضافة إلى تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.