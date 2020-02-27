وزراء الصحة العرب يدعون إلى دعم تعزيز التعاون العربي لمنع انتقال فيروس كورونا

وشدد المجلس في ختام أعمال دورته الـ 53، التي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية على ضرورة الاستفادة القصوى من تفعيل نظم ونهج تقييم المخاطر على مستوى الدول العربية، مشيدا بالإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية لمنع انتقال الفيروس، والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية والتأهب حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد بيان المجلس، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، استمرار الأمانة العامة للجامعة العربية بالعمل على التنسيق وتبادل المعلومات، فيما يستجد من معلومات أو بيانات حول الفيروس.

كما ثمن المجلس موقف الصين المنفتح في التعاون والشفافية بشأن مكافحة تفشي الفيروس والاستمرار في تنفيذ الإجراءات الوقائية والتأهب حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وحث البيان على تبادل الخطط الاحترازية، التي وضعتها الدول العربية لمجابهة هذا المرض والاستفادة من خبرات الدول وتجاربها، مؤكدا على أهمية التعاون بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات مشتركة لمنع انتقال الفيروس إل الدول العربية.

كما شدد المجلس على ضرورة العمل على تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، مطالباً الدول العربية الأعضاء بضرورة الاستفادة من الخطة الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأطفال والأمهات والمراهقات.