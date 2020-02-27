ماذا دار بين الرئيس الموريتاني ومحمد بن سلمان في فندق ريتزكارلتون

ونشرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية تقريرا قالت فيه إن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، تلقى "زيارة" بمقر إقامته في فندق "ريتز كارلتون" من ولي العهد السعودي.

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وأشاد الرئيس الموريتاني بزيارة ولي العهد السعودي، ووصفها بـ"الكريمة".

وكشف ولد الغزواني، وفق الوكالة الرسمية، تفاصيل الزيارة، التي قال فيها إنه لمس لدى الأمير محمد بن سلمان "حرصة على تطوير العلاقات الموريتانية السعودية".

وأوضح الرئيس الموريتاني أن "العلاقات بين البلدين مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون بين البلدين وشعبينا".

وأشار إلى أن البلدين سيسعيان إلى تشكيل مستوى رفيع من التنسيق المحكم، باتجاه الشؤون الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس الموريتاني قد تحدث عن لقائه مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ووصف استقباله له بأنه فرصة ليؤكد من خلاله "إيماننا بوحدة المصير، وتشبثنا بما يجمع بلدينا وشعبينا من أواصر الأخوة الصادقة".

وأضاف ولد الغزواني أنه سيبذل ما بوسعه "من أجل توثيق العلاقات ومد مزيد من جسور التعاون والتنسيق ليشمل كافة المجالات".

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وكان الرئيس الموريتاني قد بدأ أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى السعودية هي الأولى له منذ انتخابه في حزيران/ يونيو الماضي.

وقالت الرئاسة الموريتانية، في بيان، إن "الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز".

​ويرافق ولد الغزواني، في زيارته للسعودية، وفد كبير يضم وزراء الخارجية، والاقتصاد والصناعة، والبترول والطاقة والمعادن، والتجارة والسياحة، والتنمية الريفية.

ويجري على هامش الزيارة توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة.

وتعد السعودية ثاني دولة خليجية يزورها ولد الغزواني منذ انتخابه، بعد الإمارات التي زارها الشهر الماضي.

وترتبط موريتانيا والسعودية بعلاقات قوية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتعد السعودية أكبر مستثمر عربي في موريتانيا.