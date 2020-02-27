إصابة 36 مصريا في حادث انقلاب قطار

ووفقًا لصحيفة "الدستور" المصرية، قالت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن عدد المصابين في حادث انقلاب قطار الإسكندرية - مطروح بلغ 36 مصابًا، وإنه تم توزيع الحالات على المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الرعاية اللازمة.

وأوضحت المديرية أنه تم الدفع بعشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين، بعد ورود بلاغات تفيد بانقلاب قطار قبالة قرية سيدي عبد الرحمن.

من ناحية أخرى، كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالبحث والتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تحرر محضر بالواقعة وسيتم عرضه على النيابة العامة.