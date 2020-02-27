ألمانيا تعيد تأهيل قطاع الكهرباء في السودان

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty السودان يعاني من نقص في إمدادات الكهرباء

وأوضح سليم محمد محجوب، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن نقص الإمداد الكهربائي في السودان يصل إلى 60 في المئة، وأن القطاع السكني يستحوذ على 80 في المئة من الإمدادات المتوفرة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى القطاعات الأخرى، مثل القطاع الصناعي.

وتأتي هذه الخطوة بوصفها واحدة من أبرز النتائج الاقتصادية للزيارة التي يقوم بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للعاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، على رأس وفد يضم عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء الألمان.

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وقال محجوب إن السودان أجرى كافة التجارب اللازمة لإكمال عملية الربط الكهربائي مع مصر، التي ستوفر للسودان نحو 50 ميغاواط سنويا، مشيرا إلى جهود كبيرة تبذل من أجل تعزيز الربط الكهربائي مع أثيوبيا.



وتوقع محجوب أن يستفيد قطاع الكهرباء في السودان من الانفتاح الحالي في علاقات السودان الخارجية بعد انقطاع استمر قرابة 3 عقود.

وأوضح في هذا السياق أن دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا ألمانيا، تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال استخدام الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.