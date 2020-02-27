شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: سقوط 5 قتلى من عائلة واحدة بطائرة مسيرة في الرواجح بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، إن عشرات القذائف العشوائية تستهدف مناطق آهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس في خرق مستمر للهدنة من قبل الميليشيات، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها.

وأشار المسمارى، إلى سقوط 5 قتلى من عائلة واحدة نتيجة استهداف سيارتهم بطائرة مسيرة في منطقة الرواجح في ضواحي العاصمة طرابلس.

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وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي للجيش الليبى، كشف تفاصيل الخروقات التي ترتكبها المليشيات الإرهابية المسلحة في العاصمة طرابلس، بجانب عمليات إرسال الأسلحة التي يقوم بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى جماعات الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق الليبة التي يتزعمها فايز السراج، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة التصدي للخروقات التركية واستمرار إرسال أنقرة الأسلحة إلى الإرهابيين عبر الحدود الليبية.

وعرض المتحدث الرسمي للجيش الليبى، خلال مؤتمر الصحفى، وبثته قناة إكسترا نيوز، فيديو يكشف الخروقات التي ارتكبها الرئيس التركى من خلال عدم التزامه بالقرارات الدولية التي نصت على حظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما وجه أحمد المسمارى، العزاء إلى جمهورية مصر العربية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مؤكدا أنه بطل حرب أكتوبر، كما تطرق المتحدث الرسمي للجيش الليبى، عن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبى لوقف تدخل تركيا في العاصمة طرابلس.