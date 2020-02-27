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وزارة الدفاع الروسية ترصد 57 انتهاكا للهدنة فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى، فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 28 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت فى محافظات اللاذقية (10 انتهاكات) وإدلب (9) وحماه (5) وحلب (4).

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الخميس أن الجانب التركى فى هذه اللجنة رصد بدوره 29 للهدنة فى محافظات إدلب (21 انتهاكا) وحلب (6) وحماه (2).

وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية أى عمليات إنسانية، موضحا أنه تم بشكل عام تنفيذ ألفين و386 عملية إنسانية بوزن إجمالى للمساعدات الإنسانية 3979.5 طن.

 

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