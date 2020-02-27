شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل وإصابة خمسة مدنيين بانفجار عبوة داخل سوق جنوبى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الخميس، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين اثر انفجار عبوة داخل سوق شعبية جنوبى بغداد. ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر إعلانه عن "انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل سوق شعبية ضمن قضاء المحمودية ، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين".

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