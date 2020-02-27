شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل خامس حالة إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة فى السلطنة خمس حالات، وجميع الحالات فى حالة صحية مستقرة ولا توجد أى وفيات.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزارة تهيب بمواطنهيا المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تطهيرهما بمعقم اليد الكحولى المعتمد، واتباع العادات الصحية السليمة عند السعال والعطس.