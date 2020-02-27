شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الجزائرية تلغى رحلاتها نحو السعودية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن الغاء رحلاتها نحو المملكة العربية السعودية بسبب وباء فيروس كورونا. ويأتى هذا الاجراء الوقائى اثر توصيات وجهتها السلطات السعودية التى قررت تعليق بشكل مؤقت الدخول الى المملكة لأداء مناسك العمرة بهدف الوقاية ومنع وصول فيروس كورونا الى المملكة وانتشاره. وقال الناطق باسم الشركة أمين أندلسى - فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية - إن استئناف رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السعوديين فى اعادة فتح أراضيهم للمعتمرين. Advertisements وأضاف أن الخطوط الجوية الجزائرية ستقوم بإعداد مخطط لإعادة المعتمرين الجزائريين الى الوطن حفاظا على صحتهم. يذكر أن طائرتين توجهتها إلى السعودية اليوم من ولايتى وهران (شمال غرب) وقسنطينة (شمال شرق) لإجلاء الجزائريين الموجودين بالسعودية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الجزائرية تلغى رحلاتها نحو السعودية بسبب فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.