مصر تحسم الجدل حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا

وأكدت صحيفة "المصري اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عقد اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور عدد كبير من الوزراء.

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وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول.

واتخذ مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، أمس، قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

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وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكدًا أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشددا على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.

ومن جانبها، أشارت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى أن مصر تتبع خطة ذات منهجية في هذا الخصوص تتماشى مع المعايير المتبعة دولياً وفق محددات منظمة الصحة العالمية.

كما أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة .