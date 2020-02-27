لقاء عسكري مصري أمريكي رفيع المستوى في القاهرة

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وبحسب ما قاله المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي في صفحته الرسمية على فيسبوك، تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك "في ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكري خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

وأكد الفريق محمد فريد على "عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

كما أشاد قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية بعلاقات "الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين".

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حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

وبدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وتطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.