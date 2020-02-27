لقاء عسكري مصري أمريكي رفيع المستوى في القاهرة

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وأكد الفريق محمد فريد على "عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
كما أشاد قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الأمريكية بعلاقات "الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين".
حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.
وبدأت العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1976، وتطورت حتى أصبحت مصر تحتل المركز الثاني في قائمة الدول التي تتلقي معونات عسكرية أمريكية بعد التوصل إلى اتفاق بين البلدين يتم بمقتضاه تنفيذ خطة تطوير القوات المسلحة المصرية، والذي أصبحت مصر بموجبه من بين الدول التي تستطيع الحصول على قروض أمريكية لشراء سلاح أمريكي وهي القروض المعروفة باسم قروض المبيعات العسكرية الأجنبية.
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