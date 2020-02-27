الجيش اليمني: 19 قتيلا وجريحا من الحوثيين في مواجهات بالجوف

وذكر إعلام اللواء 101 مشاة في الجيش اليمني، على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن "مواجهات عنيفة دارت بين الجيش والحوثيين في جبهة العقبة، وسلسلة جبال حام، وجبهة قويحش جنوب غربي الجوف".
وأضاف بأن "القوات تمكنت من إعطاب آليات ودوريات تابعة للحوثيين في جبهتي العقبة وحام".
وأكد "مقتل وإصابة أكثر من 19 عنصراً من الحوثيين خلال المواجهات بينهم قيادات، إضافة إلى خسائر كبيرة في العتاد".
وفي السياق، قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الجيش اليمني ألحق خسائر بشرية ومادية بالحوثيين، في هجوم واسع شنه على مواقع في جبهات الصفراء والمحزمات جنوب غربي الجوف".
وأشارت إلى "تنفيذ طيران التحالف بالتزامن مع المعارك غارات استهدفت عربات وتجمعات للحوثيين في جبهات الغيل والمحزمات والجرشب".
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